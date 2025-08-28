Galatasaray Manchester City maçı ne zaman? Galatasaray Manchester City maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

Galatasaray Manchester City maçı ne zaman? Galatasaray Manchester City maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı ve heyecan doruğa ulaştı. Galatasaray'ın hangi takımla karşılaşacağı belli oldu. Peki, Galatasaray ile Manchester City takımı arasındaki müsabaka hangi tarihte oynanacak? Karşılaşma deplasmanda mı, yoksa İstanbul'da mı gerçekleşecek?

Turnuvada doğrudan grup etabında yer alacak Galatasaray'ın rakipleri yapılan kura sonucunda netleşti. Çekiliş sonunda Galatasaray'ın eşleştiği takım Manchester City oldu. Şimdi futbolseverler, bu dev karşılaşmanın İstanbul'da mı sahnelenip sahnelenmeyeceğini ve maç tarihini merak ediyor.

G.SARAY 4. TORBADAN KATILDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Manchester City, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

GALATASARAY MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın "Manchester City" takımıyla oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

GALATASARAY MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını yine 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen tarihler:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

