Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

02.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:04
Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman?Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-M.Başakşehir Maçı 02 Şubat Salı günü oynanacak. Galatasaray-M.Başakşehir Maçı 19:00'de başlayacak.

GALATASARAY - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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