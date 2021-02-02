Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?