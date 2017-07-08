Galatasaray, Juventus'tan Lichtsteiner'i Kadrosuna Katmak İstiyor
Sabri'nin yerine sağ bek pozisyonuna transfer yapmak isteyen Galatasaray, Juventus'un İsviçreli oyuncusu Lichtsteiner'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un deneyimli savunmacısı Lichtsteiner isminde yoğunlaştı.
TRANSFER HIZLANDI
İtalyan ekibinin 33 yaşındaki İsviçreli sağ beki Lichtsteiner için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yöneticilerin transferi bitirmeye çalıştığı kaydedildi.