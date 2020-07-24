Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
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Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı normal sezon maçlarının programı açıklandı.

Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
24.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:27

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı normal sezon maçlarının programı açıklandı.

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın programı belli oldu. Sarı-kırmızılıların yer aldığı A Grubu'nda Dinamo Sassari, Iberostar Tenerife, Peristeri, Rytas Vilnius, SIG Strasbourg, VEF Riga bulunurken, son katılacak olan takım Hapoel Tel Aviv - Bakken Bears/ Belfius Mons-Hainaut - Anwil Wloclawek arasındaki karşılaşmaların ardından belli olacak. Aslan, Avrupa'daki serüvenine Iberostar Tenerife maçıyla, Santiago Martin Arena'da 14 Ekim Çarşamba Günü başlayacak.

Galatasaray Basketbol Takımı'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonu fikstürü şöyle:

1. Hafta

14 Ekim Çarşamba

21.30 Iberostar Tenerife - Galatasaray

2. Hafta

20 Ekim Salı

19.00 Galatasaray - Peristeri

3. Hafta

27 Ekim Salı

21.30 Dinamo Sassari - Galatasaray

4. Hafta

3 Kasım Salı

21.00 Rytas Vilnius - Galatasaray

5. Hafta

11 Kasım Çarşamba

19.00 Galatasaray - Ön elemeden gelecek takım

6. Hafta

17 Kasım Salı

21.00 VEF Riga - Galatasaray

7. Hafta

8 Aralık Salı

19.00 Galatasaray - SIG Strasbourg

8. Hafta

16 Aralık Çarşamba

19.00 Galatasaray - Iberostar Tenerife

9. Hafta

22 Aralık Salı

19.30 Peristeri - Galatasaray

10. Hafta

6 Ocak Çarşamba

19.00 Galatasaray - Dinamo Sassari

11. Hafta

13 Ocak Çarşamba

19.00 Galatasaray - Rytas Vilnius

12. Hafta

20 Ocak Çarşamba

Ön elemeden gelecek takım - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

13. Hafta

27 Ocak Çarşamba

19.00 Galatasaray - VEF Riga

14. Hafta

2-3 Şubat

SIG Strasbourg - Galatasaray (Saat henüz açıklanmadı)

(İHA)

Kaynak: İHA

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