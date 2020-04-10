Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı
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Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde teknik direktörlük yapan eski Galatasaray futbolcusu Ergün Penbe, koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

10.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:55
Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde teknik direktörlük yapan eski Galatasaray futbolcusu Ergün Penbe, koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. 

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, alınan tedbirler de artırılıyor. Tarsus Belediyesi ekipleri de salgın nedeniyle zor durumda kalanlara destek olmak için, 3 mahalleye kuru gıda, yaş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerinin yardım dağıtımına eski Galatasaraylı futbolcu ve Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe'de katıldı. Penbe, daha önce birçok yardım kampanyasına katıldığını belirtirken, ilk kez kapı kapı dolaşarak kampanyada yer aldığını söyledi. Karşılarında Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane futbolcusu Ergün Penbe'yi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu sıkıntılı günlerinde moral buldu. Seferoğulları'ndan Suphi karakteriyle Tosun Paşa filminde oynayan Yeşilçam emektarı Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görünce sevinenlerden oldu.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ'2'nci Lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaparak, virüsün temas olmadığı durumlarda etkisini kaybettiğini hatırlattı. Penbe, duyarlı olunması gerektiğini söyleyerek, "Koronavirüse karşı savaş açtık, bu savaşı kazanmak adına yetkililer ne diyorsa göz ardı etmemek lazım. 'Evde kal' çağrısı çok önemli. Bizim de bu kampanyada bir katkımız olsun diye geldik, mahalle mahalle dolaşıp, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok duyarlı bir iş, sadece burada kalmamalı ve ülkemizin genelinde yapılmalı. Şu zorlu süreçte elimizi taşın altına koyup, hep beraber çıkmamız gerekiyor, bunu da başaracağız inşallah" dedi.'EN AZ HASARLA ATLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Penbe, özellikle futbolun sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde sevildiğini kaydederek, "Böyle zorlu bir süreçte futbolun oynanmaması, herkesin evde kalması hakikaten sıkıcı bir olay ama bu da olabiliyormuş. Bunları da yaşamak varmış ama önemli olan en az hasarla bunu atlatmak. Fatih Hocamız da bu virüse yakalandı, biliyorsunuz savaştı ve kazandı. Umarım lig başladığı zaman bomba gibi gelirler. 13 yıl Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu olarak tabii ki bu sene de Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyoruz ama önemli olan şu zorlu süreci, koronavirüsü atlatmak. Ülke olarak en az hasarla bu süreci atlatmaya çalışacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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