Galatasaray'ın anlaştığı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın anlaştığı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın anlaştığı Portekizli futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaştığı Portekizli futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşarak sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet ettiği Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assunçao'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Famalicao kulübüyle 21 yaşındaki orta saha mevkisinde görev yapan futbolcunun babası olan ve bir dönem Atletico Madrid'de Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'la da birlikte top koşturan eski futbolcu Paulo Assunçao da oğluyla birlikte İstanbul'a geldi.

Pasaport kontrollerinden geçen Gustavo Assunçao ve babası kendilerini bekleyen özel araca binerek sağlık kontrolleri ve sözleşme için alandan ayrıldı.

Galatasaray'ın anlaştığı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaştığı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaştığı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaştığı futbolcu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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