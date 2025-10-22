Haberler

Galatasaray ilk 8'e girdi mi (Şampiyonlar Ligi)?

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i sahasında konuk ediyor. Mücadelede sarı-kırmızılı ekip 2-0 üstün durumda. Peki, bu sonuçla Galatasaray ilk 8'e yükseldi mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadele, TRT 1 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarların merak ettiği soru ise şu: Galatasaray bu skorla ilk 8'e adım attı mı?

GALATASARAY BODO/GLIMT'İ KONUK EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Mücadele, taraftarların yoğun ilgisiyle RAMS Park'ta oynanıyor.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma saat 19.45'te başladı. Mücadelenin hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver. Oliver'a yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik ediyor.

İLK YARIDA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, 3. ve 33. dakikalarda Victor Osimhen'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, tempolu oyunu ve etkili hücum organizasyonlarıyla ilk devrede rakibine üstünlük kurdu.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

Güncel puan durumu (Dk.50):

