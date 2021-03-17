Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17.03.2021 01:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:44
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague Kadınlar Çeyrek Final maçında bugün Galatasaray - Fenerbahçe maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Euroleague Kadınlar Çeyrek Final maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Euroleague Kadınlar Çeyrek Final maçında, Galatasaray - Fenerbahçe maçı gerçekleşecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague Kadınlar Çeyrek Final, Galatasaray - Fenerbahçe maçı, Salamanca'da Pabellón Municipal de Würzburg'da oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı, GS TV , FB TV , FIBA TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Euroleague Kadınlar Çeyrek Final heyecanında 17 Mart Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

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