Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

22.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:10

Galatasaray Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin TL sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA