Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray - Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray - Atakaş Hatayspor golleri!
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Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray - Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray - Atakaş Hatayspor golleri!

05.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:21
Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray - Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray - Atakaş Hatayspor golleri!

5 Aralık saat 19.00'da başlayan Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray - Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray - Atakaş Hatayspor golleri!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Galatasaray -Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray -Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray -Atakaş Hatayspor golleri!

GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Son golü 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu söyledi ve Galatasaray, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı, Galatasaray'ın üstünlüğü ile 3-0 bitti.

GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI ÖZETİ!

Dakika 1: Mücadele hakem Erkan Özdamar'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 16: Hızlı gelişen Galatasaray atağında ara pası sonrası Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arayaa giren savunma gole izin vermedi.

Dakika 17: Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın kaleye vuruşu ise dışarı çıktı.

Dakika 25: Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 32: Galatasaray, Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Emre Taşdemir'in ceza sahasının solundan çektiği şut üstten dışarı gitti.

Dakika 51: Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı.

Dakika 64: Galatasaray, Oğulcan ile skoru 2-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Oğulcan'ın uzak köşedeki kafa vuruşu savunmadaki Pablo Santos'a çarptı ve top ağlarla buluştu.

Dakika 74: Feghouli'nin ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direk dibinden auta gitti.

Dakika 80: Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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