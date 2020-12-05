Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray - Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray - Atakaş Hatayspor golleri!
5 Aralık saat 19.00'da başlayan Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray - Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray - Atakaş Hatayspor golleri!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Galatasaray -Atakaş Hatayspor maçı izle! Galatasaray -Atakaş Hatayspor kaç kaç? Galatasaray -Atakaş Hatayspor golleri!
GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Son golü 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu söyledi ve Galatasaray, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı, Galatasaray'ın üstünlüğü ile 3-0 bitti.
GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI ÖZETİ!
Dakika 1: Mücadele hakem Erkan Özdamar'ın çaldığı düdükle başladı.
Dakika 8: Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
Dakika 16: Hızlı gelişen Galatasaray atağında ara pası sonrası Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arayaa giren savunma gole izin vermedi.
Dakika 17: Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın kaleye vuruşu ise dışarı çıktı.
Dakika 25: Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.
Dakika 32: Galatasaray, Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu
Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Dakika 47: Emre Taşdemir'in ceza sahasının solundan çektiği şut üstten dışarı gitti.
Dakika 51: Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı.
Dakika 64: Galatasaray, Oğulcan ile skoru 2-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Oğulcan'ın uzak köşedeki kafa vuruşu savunmadaki Pablo Santos'a çarptı ve top ağlarla buluştu.
Dakika 74: Feghouli'nin ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direk dibinden auta gitti.
Dakika 80: Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.