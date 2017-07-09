Galatasaray'a Joker Gibi Transfer

Yeni sezon öncesi Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon gibi isimleri transfer ederek taraftarını coşturan Galatasaray yeni beklerini bulmak üzere... Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un 33 yaşındaki İsviçreli sağ beki Stephan Lichtsteiner'i gözüne kestirdi. Bu oyuncu için ilk görüşmeler de yapıldı. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek İsviçreli sağ bek için Galatasaray Yönetimi bonserviste indirim istiyor. 4.5 milyon Euro'luk bonservisi çok bulan Aslan, 33 yaşındaki bir sağ bek için bu kadar ücret ödemek istemiyor. Galatasaray bu transferi 2.5 milyon Euro'ya sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, sol bek için de Inter'in Arjantinli yıldızı Christian Ansaldi ile görüşüyor. Tangocunun sözleşmesi 2019'da sona eriyor.



?PORTEKiZ'DEN SOL BEK ELISEU iDDiASI!



Inter Ansaldi için 5 milyon Euro talep ediyor. Ancak, Galatasaray, bu rakamı da aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, hem sağ bekini hem de sol bekini iki yıldızla güçlendirmek istiyor. Öte yandan Portekiz medyası Galatasaray için yeni bir iddia ortaya attı. Portekiz gazeteleri, Benfica ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Eliseu'nun Sarı-Kırmızılı kulüple transfer görüşmesi yaptığını yazdı.



CRISTIAN ANSALDI TAM BiR JOKER G.Saray'ın transfer listesinde yer alan Arjantinli futbolcu Cristian Ansaldi, defansın her bölgesinde görev yapabiliyor. Ancak esas bölgesi sol bek. 30 yaşındaki futbolcu, 30 Temmuz 2016 tarihinde Genoa'dan Inter takımına transfer oldu. Hırslı ve inatçı yapısıyla dikkat çekin bir oyuncu.



Kaynak: Takvim