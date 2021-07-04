Galata Kulesi giriş ücreti 2021! Galata Kulesi öğrenci giriş ücreti 2021! Galata Kulesi içi! Galata Kulesi giriş ücreti 2021!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Twitter hesabında Galata Kulesi ve müzelerin fiyat konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, Galata Kulesi giriş ücreti 2021! Galata Kulesi öğrenci giriş ücreti 2021! Galata Kulesi içi! Galata Kulesi giriş ücreti 2021!

Alınan karara göre; yeni dönemde Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlanarak artış gösterdi.Galata Kulesi giriş ücreti 2021! Galata Kulesi öğrenci giriş ücreti 2021! Galata Kulesi içi! Galata Kulesi giriş ücreti 2021!

GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne artık zamlı fiyatla girilebilecek. Yüzde 233 zamlanan tarihi kuleye giriş ücreti, 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

GALATA KULESİ ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2021!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin yıllık ziyaret bedeliyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.