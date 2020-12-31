GAİN Medya İNDİR! GAİN indir? Gain nedir, nasıl izlenir? GAİN program ve dizileri

Gain indir, paralı mı? Gain Medya ücretli mi, bedava mı? Gain pek çok değişik dizi, program ve filmlerin yer alacağı dijital platformda şahsa özel bir uygulama olacak. Peki GAİN Medya nasıl indirilir? Gain nedir, nasıl izlenir? İşte GAİN program ve dizileri

GAİN, kısa, yaratıcı ve eğlenceli içeriklere sahip yeni nesil medya uygulaması. Güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları daha fazlası ile kişiye özel ana akış sunan platform, canlı yayınlardan oluşan GAİN yerli-yabancı geniş bir yayın akışına da sahip. Yeni nesil içerik platformu GAİN TV, Google Play'den ücretsiz indirilebilir!

GAİN MEDYA İNDİR!

GAİN, kullanıcılara özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videolar içeren yeni nesil bir içerik platformu. Diziler, kısa filmler, belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra günlük haber ve canlı yayınlarla dopdolu bir platform olan GAİN'de yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize (işe gidip gelme, yemek, mola diğer) harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz.Kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz.

GAİN'in orijinal içerikleri;

10 Bin Adım

Open Mic Rap Yarışması

Gain Sahne

Elektromonolog

Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı

İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

Sokopop Hayat Dudaklarda Mey

Şokopop Skandallar & Co

Şokopop Profiller

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

Teker Teker Sor Vedat Milor

Şarkı Hikayeleri

İlham Aldığım İdoller

Metot

Senkron

Terapist

Oyunlar Holding

Überkiloz – Duraktan Durağa

Ex Aşkım

Türkiye'de Kadın Olmak

İstanbul Apartmanları

GAİN MEDYA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GAİN TV KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Gain kurucusu Gözde Akpınar

GAİN NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?

Yeni nesil içerik platformu, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik çeşitleri ile seyircinin beğenisini toplamayı hedefliyor. Gain, 30 Aralık günü ise yayın hayatına başladı. Şu an sadece iOS ve Android için uygulama geliştirilmiş durumda.