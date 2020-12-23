Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı

23.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:50
Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı

Gaflet kelimesi İslam'da bir çok yerde kullanılmaktadır. Aslında uzun yıllardır gaflet kelimesi kullanılmaktadır. Kökeni çok eskilere dayanır, gaflet kelimesi Arapça kökenlidir ve içerdiği anlam sebebi ile dini içerikli kitaplarda da bolca karşımıza çıkar. Peki, Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı nedir?

Gaflet kelimesi günlük yaşamda sıkça kullanılan ve bir eylem sonrasında yer alan sonuç için dile getirilen bir kelimedir. Gaflet kelime anlamı ve TDK açıklaması hakkında merak edilenler için işte detaylar…

GAFLET NE DEMEK?

Gaflet kelime anlamı olarak dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık anlamlarına gelmektedir. Gaflet tek başına kullanılmaktan ziyade bir eylem ile birlikte kullanılır. Gaflete düşmek, gaflet kelimesinin en çok kullanıldığı sözcük grubudur.

Gaflet, dini metinlerde ve dini bir terim olarak daha çok kişinin sorumluluklarını unutup ihtiyatsız ve aymaz davranışlar sergilemesi anlamında kullanılır ve olumsuz çağrışıma sahip kelimelerden biridir. Dini olarak bir başka anlamı da kişinin dünyevi işlere fazla odaklanması ve dünyaya neden geldiğini unutarak manevi yönünü ihmal etmesidir.

Gaflete düşmek ne demek?

Gaflete düşmek, dalgın, dikkatsiz, uyuşuk olmak anlamına gelmektedir.

"Bütün toplum gaflete düşmüş, oynanan oyunları görmüyordu."

Gaflete kapılmak ne demek?

Gaflete kapılmak, "Köpek bile atılan bir kemiği veya ekmeği koklamadan yemez." buyurur. Demek ki helâl-haram, hayır-şer, hak-bâtıl ayrımı yapmadan, menfaatlerinin peşinde şuursuzca koşmak insanı hayvanlardan da aşağı bir duruma düşüren, derin bir gaflettir, anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre gaflet ne demek?

TDK'ya göre gaflete düşmek, gaflet içinde kalmak anlamına gelmektedir. Gafletin de manevi sorumluluklarını unutan, dünyevi olaylar peşinde koşup sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi olarak tanımlandığını hatırlatalım.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Merve Dizdar İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Arda Turan Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:54:09. #1.14#
title