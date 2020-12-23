Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı

Gaflet kelimesi İslam'da bir çok yerde kullanılmaktadır. Aslında uzun yıllardır gaflet kelimesi kullanılmaktadır. Kökeni çok eskilere dayanır, gaflet kelimesi Arapça kökenlidir ve içerdiği anlam sebebi ile dini içerikli kitaplarda da bolca karşımıza çıkar. Peki, Gaflet ne demek? Gaflete düşmek, kapılmak ne demek? Gaflet TDK anlamı nedir?

Gaflet kelimesi günlük yaşamda sıkça kullanılan ve bir eylem sonrasında yer alan sonuç için dile getirilen bir kelimedir. Gaflet kelime anlamı ve TDK açıklaması hakkında merak edilenler için işte detaylar…

GAFLET NE DEMEK?

Gaflet kelime anlamı olarak dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık anlamlarına gelmektedir. Gaflet tek başına kullanılmaktan ziyade bir eylem ile birlikte kullanılır. Gaflete düşmek, gaflet kelimesinin en çok kullanıldığı sözcük grubudur.

Gaflet, dini metinlerde ve dini bir terim olarak daha çok kişinin sorumluluklarını unutup ihtiyatsız ve aymaz davranışlar sergilemesi anlamında kullanılır ve olumsuz çağrışıma sahip kelimelerden biridir. Dini olarak bir başka anlamı da kişinin dünyevi işlere fazla odaklanması ve dünyaya neden geldiğini unutarak manevi yönünü ihmal etmesidir.

Gaflete düşmek ne demek?

Gaflete düşmek, dalgın, dikkatsiz, uyuşuk olmak anlamına gelmektedir.

"Bütün toplum gaflete düşmüş, oynanan oyunları görmüyordu."

Gaflete kapılmak ne demek?

Gaflete kapılmak, "Köpek bile atılan bir kemiği veya ekmeği koklamadan yemez." buyurur. Demek ki helâl-haram, hayır-şer, hak-bâtıl ayrımı yapmadan, menfaatlerinin peşinde şuursuzca koşmak insanı hayvanlardan da aşağı bir duruma düşüren, derin bir gaflettir, anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre gaflet ne demek?

TDK'ya göre gaflete düşmek, gaflet içinde kalmak anlamına gelmektedir. Gafletin de manevi sorumluluklarını unutan, dünyevi olaylar peşinde koşup sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi olarak tanımlandığını hatırlatalım.