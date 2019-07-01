G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olan Ivanka Trump internette "alay konusu" oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olması sosyal medyada alay konusu oldu.

Ivanka Trump eşi Jared Kushner ile Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katıldı. Ancak ikisi de Beyaz Saray danışmanı olsa da resmi olarak hangi statüden zirveye katıldıkları tam olarak bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle