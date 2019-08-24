G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi

G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi

G.I. Joe: Ever Vigilant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. G.I. Joe: Ever Vigilant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

24.08.2019 11:53
G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi

Cobra grubu tehlikeli yeni bir silahı ele geçirince, GI Joe ekibi onlara karşı koymak için tekrar göreve getirilir. D.J. Caruso’nun yönetmenliğini üstlendiği G.I. Joe efsanesinin üçüncü filminin senarist koltuğunda Josh Appelbaum oturuyor.

Yönetmen: D.J. Caruso, André Nemec

Senaryo: André Nemec, Aaron Berg, Josh Appelbaum

Oyuncular: Dwayne Johnson

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: G.I. Joe: Ever Vigilant

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 16.10.2020


G.I. Joe: Ever Vigilant Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et