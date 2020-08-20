G.D.O. Kara Kedi filmi konusu nedir? G.D.O. Kara Kedi oyuncuları ve G.D.O. Kara Kedi özeti!
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G.D.O. Kara Kedi filmi konusu nedir? G.D.O. Kara Kedi oyuncuları ve G.D.O. Kara Kedi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan G.D.O. Kara Kedi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği G.D.O. Kara Kedi konusu, özeti ve G.D.O. Kara Kedi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. G.D.O. Kara Kedi filminin detayları…

G.D.O. Kara Kedi filmi konusu nedir? G.D.O. Kara Kedi oyuncuları ve G.D.O. Kara Kedi özeti!
20.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:16

İzleyenleri ekrana bağlayan G.D.O. Kara Kedi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. G.D.O. Kara Kedi filmini izleyecek olanların merak ettiği G.D.O. Kara Kedi konusu nedir, G.D.O. Kara Kedi oyuncuları kimler ve G.D.O. Kara Kedi özeti gibi konuları inceliyoruz.

G.D.O. KARA KEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

G.D.O. Kara Kedi, Setra Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı 2012 yapımı Türk komedi, aksiyon filmi. Film 25 Ocak 2013 tarihinde gösterime girmiştir.

Şafak Sezer, filmin senaryosunu yazıp, başrolünde oynamıştır.

Filmin konusu Balat semtinde geçmektedir. Taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran; kendi az olanaklarıyla geçinip kimseye muhtaç olmayan üç kardeştir. Üç kardeş yaşam mücadelelerini sürdürürken, bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.

G.D.O. KARA KEDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 25 Ocak 2013 (Türkiye)

Yönetmen: Murat Aslan

Senaryo: Şafak Sezer

Yapım yılı: 2012

Film müziğinin bestecisi: Günseli Deniz, Bayülken

Oyuncular

• Şafak Sezer – Gürkan

• Volkan Başaran – Duran

• Serkan Şengül – Orhan

• Melisa Aslı Pamuk - Elmas

• Seda Yıldız - Aybars

• Şener Kökkaya - Erdem

• Durul Bazan - Psikopat

• Erdem Akakçe - Cengiz

• Hamdi Kahraman – Hamdi

• Halil Kumova – Yaşlı amca

• Cenk Kangöz – Cemal

• Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi

• Server Mutluvolkan – Elmas'ın babası

• Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi

• Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi

• Emek Gündoğdu - Elmas'ın ağabeyi

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