Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
Maçtan detaylar İzleyicilerden detaylar Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildiBİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Maçtan detaylar
İzleyicilerden detaylar
Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi
BİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.