Gençlik ve Spor ile Adalet bakanlıkları tarafından yürütülen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Bursa'ya gelen Türk futbolunun ünlü isimleri hükümlü ve tutuklularla maç yaptı.



Kentteki program kapsamında ilk olarak Bursa Valiliğini ziyaret eden eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile Nilüfer Gençlik Merkezinde genç öğrencilerle bir araya geldi.



Buradaki programın ardından merkez Nilüfer ilçesindeki H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gelen eski futbolcular, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın da katılımıyla hükümlü ve tutuklularla yemek yedikten sonra düzenlenen panelde soruları yanıtladı.



Panelinden ardından Boynukalın, futbolcular, hükümlü ve tutuklular ile savcılar birlikte maç yaptı.



Müsabaka 8-8 eşitlikle sonuçlandı.



Abdurrahim Boynukalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, infaz kurumlarının sadece cezayı infaz eden bir yer olarak görülmesini istemediklerini söyledi.



Adalet Bakanlığının bu konuda bir çok çalışma yaptığını belirten Boynukalın, farklı bakanlıklarla yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde sürdürüldüğünü ifade etti.



Bugün gerçekleştirilen programında bu çalışmalar kapsamında yapıldığını vurgulayan Boynukalın, şöyle konuştu:



"Bu program kapsamında milli takımda uzun yıllar forma giymiş, Türk futbolunda başarılara imza atmış isimler burada. Ülkenin doğusu batısı demeden futbola sevdalı genç hükümlülerle beraber paneller düzenliyoruz. Burada muhabbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. Onlar için başka neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Burada bir çok faaliyette bulunuyorlar. Yapılan çalışmalarla hükümlü ve tutuklu kardeşlerimiz ciddi anlamda sosyalleşiyorlar. Sonraki hayatlarına daha rahat hazırlanabilmeleri için biz rehabilite etmiş oluyoruz kendilerini. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz."



Eski milli futbolcu Semih Yuvakuran da kendi şehri olan Bursa'da bu organizasyonun içinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



Bu tür organizasyonların sürekli yapılması gerektiğine dikkati çeken Yuvakuran, "Bu arkadaşlar sonuçta kader mahkumu. Kimse böyle bir yerde kalmak istemez. Bu arkadaşlarımızı bir gün de olsa bu havadan uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.



H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ise kurumlarında bir çok sosyal faaliyette bulunduklarını belirterek, her yıl 250 bin adet eşofman takımı, Türk Deniz Kuvvetlerine 40 bin adet üniforma ve 46 mağazaya da nevresim takımıyla, havlu ürettiklerini aktardı.



Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin de programa katılan futbolculara plaket takdim etti.