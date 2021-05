Futbolist May Playlist yayında!

Keyifli dinlemeler!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Futbolist May Playlist yayında.

Organizasyonun yatırımcılarından biri olan Nuri Şahin'in şarkıları seçtiği Spotify Playlist'i yaklaşık 1 gün önce paylaşıldı. Playlist içinde toplam birbirinden farklı türde 25 şarkı bulunuyor. Hadi bu playliste birlikte göz atalım:

Thinking out Loud - Ed Sheeran

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

Murder She Wrote - Chaka Demus & Pliers

Evlerinin Önü Boyalı Direk - Öykü & Berk

Shape of You - Ed Sheeran

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Leave a Light On - Tom Walker

Sanctuary - Welshly Arms

Legendary - Welshly Arms

Secrets - One Republic

Superstar - David Puentez & Albert Neve

Treat You Better - Shawn Mendes

Viva La Vida | Live in Buenos Aires - Coldplay

DAKITI - Bad Bunny & Jhay Cortez

Fuego Del Calor (feat. Ozuna & Tyga) - Scott Storch

Ana Lahale - Elyanna & Massari

Huyu Suyu - Emir Taha

Omo - Burna Boy

Hayat - Ra'is

Do My Step - Kalin and Myles

Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

Greece (feat. Drake) - DJ Khaled

Baby One More Time - Yann Muller

Dilemma - Addal

Paylaşılan playlist'e göz atmak için tıklayabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!

Kaynak: Playerbros