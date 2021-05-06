Futbolist May Playlist yayında!
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Futbolist May Playlist yayında!

Futbolist May Playlist yayında!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Keyifli dinlemeler!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Futbolist May Playlist yayında.

Organizasyonun yatırımcılarından biri olan Nuri Şahin'in şarkıları seçtiği Spotify Playlist'i yaklaşık 1 gün önce paylaşıldı. Playlist içinde toplam birbirinden farklı türde 25 şarkı bulunuyor. Hadi bu playliste birlikte göz atalım:

Thinking out Loud - Ed Sheeran

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

Murder She Wrote - Chaka Demus & Pliers

Evlerinin Önü Boyalı Direk - Öykü & Berk

Shape of You - Ed Sheeran

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Leave a Light On - Tom Walker

Sanctuary - Welshly Arms

Legendary - Welshly Arms

Secrets - One Republic

Superstar - David Puentez & Albert Neve

Treat You Better - Shawn Mendes

Viva La Vida | Live in Buenos Aires - Coldplay

DAKITI - Bad Bunny & Jhay Cortez

Fuego Del Calor (feat. Ozuna & Tyga) - Scott Storch

Ana Lahale - Elyanna & Massari

Huyu Suyu - Emir Taha

Omo - Burna Boy

Hayat - Ra'is

Do My Step - Kalin and Myles

Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

Greece (feat. Drake) - DJ Khaled

Baby One More Time - Yann Muller

Dilemma - Addal

Paylaşılan playlist'e göz atmak için tıklayabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!

Kaynak: Playerbros

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