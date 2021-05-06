Futbolist May Playlist yayında!
Keyifli dinlemeler!
Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Futbolist May Playlist yayında.
Organizasyonun yatırımcılarından biri olan Nuri Şahin'in şarkıları seçtiği Spotify Playlist'i yaklaşık 1 gün önce paylaşıldı. Playlist içinde toplam birbirinden farklı türde 25 şarkı bulunuyor. Hadi bu playliste birlikte göz atalım:
Thinking out Loud - Ed Sheeran
MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
Astronaut In The Ocean - Masked Wolf
Murder She Wrote - Chaka Demus & Pliers
Evlerinin Önü Boyalı Direk - Öykü & Berk
Shape of You - Ed Sheeran
Someone You Loved - Lewis Capaldi
Leave a Light On - Tom Walker
Sanctuary - Welshly Arms
Legendary - Welshly Arms
Secrets - One Republic
Superstar - David Puentez & Albert Neve
Treat You Better - Shawn Mendes
Viva La Vida | Live in Buenos Aires - Coldplay
DAKITI - Bad Bunny & Jhay Cortez
Fuego Del Calor (feat. Ozuna & Tyga) - Scott Storch
Ana Lahale - Elyanna & Massari
Huyu Suyu - Emir Taha
Omo - Burna Boy
Hayat - Ra'is
Do My Step - Kalin and Myles
Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
Greece (feat. Drake) - DJ Khaled
Baby One More Time - Yann Muller
Dilemma - Addal
Paylaşılan playlist'e göz atmak için tıklayabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!
Kaynak: Playerbros