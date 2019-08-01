Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, oynadığı futboldan keyif alarak bu keyfi sarı-kırmızılı taraftarlara yaşatmak istediğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seri, orta sahada hem 6 hem de 8 numarada oynayabildiğini belirtti.

Kendisini topa sahip olmayı seven bir futbolcu olarak nitelendiren Seri, "Belhanda ile daha önce Nice'te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde onunla ne yapacağımızı göreceğiz ama burada tabii sadece benim değil takım arkadaşlarımla ne yapacağımız önemli. Dolayısıyla takım olarak biz burada oynayacağız. Buradaki en önemli şey oynadığınız futboldan keyif almak ve bu keyfi taraftarlara vermek. Benim için futboldan keyif almak çok önemli. Koşullar ne olursa olsun bana güvenen taraftarlarımıza bu keyfi sunmak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok iyi karşıladığını aktaran Seri, şöyle devam etti:

"Açıkcası arkamda çok büyük bir güven hissediyorum. Bu çok ayrıcalıklı bir his, takım olarak antrenmanlara başladık. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Drogba ile hiçbir şekilde konuşmadık. Transfer sürecinde aklımda kalan Galatasaray taraftarı beni takımda görmek istediğini çok fazla gösterdi. Biraz bekledim ve duruma baktım. Galatasaray'da oynamanın benim için daha avantajlı olduğunu gördüğüm için burayı seçtim. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

Fildişi Sahilli futbolcu, bir basın mensubunun Milan yerine Galatasaray'ı tercih etmesindeki sebebi sorması üzerine, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna 'hayır' diyemezsiniz. Milan'dan da bir teklif vardı ancak yöneticilerin ve taraftarların beni istemesini gördükten sonra tereddüt etmeden Galatasaray'ı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim'i "sempatik bir insan" olarak tanımlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Kendisi beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Burada olmamdan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ben de onun bana duyduğu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA