Futbolda kaleden kaleye gol olur mu?

Futbolda kaleden kaleye gol olur mu?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Futbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaFutbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

FUTBOLDA KALECİNİN ELİYLE FIRLATTIĞI TOP DOĞRUDAN RAKİP TAKIMIN KALESİNE GİRERSE KURALLARA GÖRE HANGİSİ OLUR?

A: Kale vuruşu

B: Gol

C: Ofsayt

D: Endirekt serbest vuruş

Cevap : A

Futbolda kaleden kaleye gol olur mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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