Futbolda kaleden kaleye gol olur mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaFutbolda kalecinin eliyle fırlattığı top doğrudan rakip takımın kalesine girerse kurallara göre hangisi olur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

FUTBOLDA KALECİNİN ELİYLE FIRLATTIĞI TOP DOĞRUDAN RAKİP TAKIMIN KALESİNE GİRERSE KURALLARA GÖRE HANGİSİ OLUR?

A: Kale vuruşu

B: Gol

C: Ofsayt

D: Endirekt serbest vuruş

Cevap : A