Futbolda derbi günü: Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda derbi günü: Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Futbol Süper Ligi’nde derbi günü. Beşiktaş, Vodafone Arena’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Bein Sports canlı yayımlayacak.

27.10.2019 13:07
Futbolda derbi günü: Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Futbol Süper Ligi'nde derbi günü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bein Sports canlı yayınlayacak.


Karşılaşma öncesi Galatasaray 8 haftada topladığı 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 9 puanla 13. sırada yer alıyor. İki takım da kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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