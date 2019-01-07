Futbolculardan Huzurevine Ziyaret

Havza Belediyespor Kulübü yöneticileri ve futbolcular, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Kulüp yöneticileri ve futbolcular ilk olarak Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ'u ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Göktuğ, Havza Belediyesporlu futbolculara, teknik direktör Mehmet Köseoğlu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Karaca'ya ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra heyet, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı ve engellileri ziyaret ettiler.

Havza Belediyespor takım kaptanı Ahmet Kurt, bir gün herkesin yaşlı olacağına dikkat çekerek, "Yaşlılara saygı ve hürmet bizim için olmazsa olmaz. Bizler bugün ne kadar yaşlı ve engellilerimize sahip çıkarsak yarının gençleri de bizlere o denli sahip çıkar." dedi.

Havza Belediyespor yönetim kurulu üyesi Mehmet Karaca ise huzurevi sakinlerini görmeye ve dualarını almaya geldiklerini ifade etti.

Kaynak: AA