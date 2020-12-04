Futbolcudan köy okulu öğrencilerine destek
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Futbolcudan köy okulu öğrencilerine destek

04.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:51
Futbolcudan köy okulu öğrencilerine destek

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyündeki öğrencilere hayırsever futbolcudan kışlık bot ve giysi yardımı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyündeki öğrencilere hayırsever futbolcudan kışlık bot ve giysi yardımı yapıldı.

Yapılan yardımlar kapsamında Bağbaşı Ortakolunda okuyan 190 öğrenciye bir adet bot, atkı, bere ve eldiven takımı ulaştırıldı.

Pandemi nedeni ile maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan yardımlarla ilgili konuşan Bağbaşı Ortakolu Müdürü Tahsin Özbek yapılan yardımın örneklik teşkil etmesi acısından önemli olduğunun altını çizdi.

Müdür Tahsin Özbek, "Bot, atkı, bere ve eldivenler çocuklarımızı çok mutlu etti. Zira çocuklarımızın mutluluğu, hepimizin mutluğudur. Bu mutluluğumuza ortak olan Kahta Spor oyuncusu Erdi Taşkent ve eşi Serap Taşkent'e çok teşekkür ederiz. Kış şartları ve okulumuzdaki öğrencilerin ihtiyaçlarını düşünmeleri hepimizi sevince boğdu. Tabi bununla birlikte Konya'da özel bir firmada çalışan işçi kardeşlerimiz de çocuklarımızın ayakları üşümesin diye bot yardımında bulundular. Yapılan bu destekler aynı zamanda da sizlerin ileriye dönük olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşabilmeniz için örnek teşkil etmesini umuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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