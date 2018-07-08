Futbolcu Tugay Kerimoğlu'ndan Boşanan Etkin Ünal, Düzgün Fiziğiyle Sosyal Medyayı Salladı

2 çocuğunun babası ve 25 yıllık eşi eski futbolcu Tugay Kerimoğlu'ndan boşanan Etkin Ünal, ayrılığın ardından tatil pozuyla ortaya çıktı.

7 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Etkin Ünal, Tugay Kerimoğlu ile boşanma sonrası ilk kez ortaya çıktı. Çeşme-Alaçatı'da tatil yapan Etkin Ünal, önceki gün Instagram'da sahilde yalnız çekilmiş bir pozunu paylaştı.

"TUGAY NELER KAYBETTİĞİNİ GÖRSÜN"

Etkin Ünal'ın paylaşımını gören takipçileri "Tugay neleri kaybettiğini görsün" yorumunu yaptı.

"EVLİLİĞİ TUGAY'IN ARKADAŞ GRUBU BİTİRDİ"

Etkin Kerimoğlu, 7 ay önce boşandığı Tugay Kerimoğlu için "Bu evliliği Tugay'ın arkadaş grubu bitirdi" demişti.

ETKİN ÜNAL KİMDİR?

Etkin Ünal, Galatasaray kadın basketbol takımının eski oyuncularındandır ve bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Ünal, 1992 yılında Tugay Kerimoğlu ile evlendi. Çiftin Berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift, 25 yıllık evliliğin ardından boşandı.