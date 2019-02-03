Futbol: Spor Toto
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Şarkışla Belediyespor, Ulalar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Şarkışla Belediyespor, Ulalar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Şarkışla ilçe stadyumundaki karşılaşmayı Mersin bölgesinden Mertcan Bardakçı, Yeter Karaçalı, Şakir Sergen Gençoğlu yönetti.
Şarkışla Belediyespor, 40. dakikada Furkan'ın kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da mücadeleyi izledi.
Bu galibiyetle Şarkışla Belediyespor puanını 44'e çıkartarak namağlup liderliğini sürdürdü. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 40 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA