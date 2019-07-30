Futbol: Hazırlık maçı - Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının üçüncü dakikasında Paul Omo Mukairu'nun golü ile Antalyaspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mustafa El Kabir, 23. dakikada ise Samudio'nun golleri ile Çaykur Rizespor durumu 2-1 yaptı.

Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attığı golle ilk yarı 2-2 berabere bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç 2-2 tamamlandı.

Kaynak: AA