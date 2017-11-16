Futbol Adamları Huzurevi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TURFAD) Samsun Şubesi "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" sloganı ile huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.



Samsun Büyükşehir Yaşlılar ve Bakımevi sakinleri TURFAD Samsun Şubesi'nin daveti üzerine Yakakent ilçesinde mantı partisinde ağırlandı. TURFAD yönetimi huzurevi sakinlerinin yakalarına nazar boncuğu taktı. Düzenlenen organizasyona Yakakent Kaymakamı Selin Sarı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Huzurevi Şube Müdürleri Mümin Tan, Emrah Talay, Samsunspor'un unutulmaz ismi kaleci Tekin Üstündağ, Elveren İnsanlar Derneği (ELVİN-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Gürsoy ve dernek üyeleri ve TÜFAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



Bir restoranda düzenlenen etkinlik öncesi Kaymakam Selin Sarı, huzurevi sakinlerine kırmızı gül vererek onlarla sohbet etti. Kaymakam Sarı'nın yakın ilgisinden memnun olan huzurevi sakinleri kendisine teşekkür etti.



Yemek öncesi konuşan TURFAD Şube Başkanı Gültekin Kullukçu, "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" sloganı ile düzenledikleri etkinliğin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaymakam Selin Sarı ise devlet olarak yaşlıların yanında olduklarını vurguladı.



Konuşmaların ardından plaket takdimi ile etkinlik sona erdi. - SAMSUN