Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz kitabı Yunancaya çevrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz kitabı Yunancaya çevrildi

Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz kitabı Yunancaya çevrildi
Hürriyet - Haberler | Güncel

Yunanistan'da Thanos Zaragkalis'in çevirisiyle "Ena kalokairi yemato agapi" adını alan kitap, Çukatu Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yunanistan'da Thanos Zaragkalis'in çevirisiyle "Ena kalokairi yemato agapi" adını alan kitap, Çukatu Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yapı Kredi Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın yüksek tirajlı Kathimerini gazetesindeki köşesinde kitaba yer veren eleştirmen Chryssa Spiropulu, "Füruzan'ın anlatım tarzı Katherine Mansfield'inkine benzer. Yazarın bazı anlatımlarında kahramanların iç dünyasındaki tasvirler, dış dünyadaki mekanlarla bütünleşir." ifadelerine yer verdi.

İki uzun öykünün tematik olarak birbirini tamamladığı eserdeki ilk hikayede, kentin güzel, varlıklı semtlerindeki, malikanelerde yaşayan, toplumsal saygınlığa sahip, aynı zamanda teorik olarak kendilerini yardımsever sayan kadınlar, otoriter bir babaanne ile hizmetçiler, evlatlıkların etrafında şekillenen olaylar ele alınırken, ikinci hikayede ise hayatlarındaki büyük zorluklara, başları dik, umut ve dürüstlükle göğüs geren aile üyeleri, Rum komşu ve dostlarının acılarını kendi acılarıyla birlikte yaşar, hüzünlerine destek olur.

Kaynak: Hürriyet

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Seda Sayan Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz kitabı Yunancaya çevrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:15:20. #1.14#

title