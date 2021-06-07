Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz kitabı Yunancaya çevrildi

Yunanistan'da Thanos Zaragkalis'in çevirisiyle "Ena kalokairi yemato agapi" adını alan kitap, Çukatu Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yunanistan'da Thanos Zaragkalis'in çevirisiyle "Ena kalokairi yemato agapi" adını alan kitap, Çukatu Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yapı Kredi Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın yüksek tirajlı Kathimerini gazetesindeki köşesinde kitaba yer veren eleştirmen Chryssa Spiropulu, "Füruzan'ın anlatım tarzı Katherine Mansfield'inkine benzer. Yazarın bazı anlatımlarında kahramanların iç dünyasındaki tasvirler, dış dünyadaki mekanlarla bütünleşir." ifadelerine yer verdi.

İki uzun öykünün tematik olarak birbirini tamamladığı eserdeki ilk hikayede, kentin güzel, varlıklı semtlerindeki, malikanelerde yaşayan, toplumsal saygınlığa sahip, aynı zamanda teorik olarak kendilerini yardımsever sayan kadınlar, otoriter bir babaanne ile hizmetçiler, evlatlıkların etrafında şekillenen olaylar ele alınırken, ikinci hikayede ise hayatlarındaki büyük zorluklara, başları dik, umut ve dürüstlükle göğüs geren aile üyeleri, Rum komşu ve dostlarının acılarını kendi acılarıyla birlikte yaşar, hüzünlerine destek olur.

Kaynak: Hürriyet