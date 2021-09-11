Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç? - Haberler
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Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç?

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Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında, boyu kaç?

Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez yan yana görüntülenen çift, sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından ayrıldı. Peki, Furkan Korkmaz kimdir? İrem Sak2ın sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında? Furkan Korkmaz'ın boyu kaç?

Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz kaç yaşında? Furkan Korkmaz'ın boyu kaç? sorularının yanıtları magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz (24 Temmuz 1997), NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2,04 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Basketbola okul takımında başlayan Korkmaz, sonrasında Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasından sonra Korkmaz da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı. 2012'de Korkmaz henüz 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu.

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