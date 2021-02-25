Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı

25.02.2021 13:44 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:49
Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı

ZONGULDAK'ta, cadde üzerindeki çöp kutusu yanına bırakılan poşet paniğine neden oldu.

ZONGULDAK'ta, cadde üzerindeki çöp kutusu yanına bırakılan poşet paniğine neden oldu. Polisin, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra fünye ile patlattığı poşetten çöp çıktı.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da çöp kutusu yanına bırakılan siyah poşeti görenler, durumdan şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bölgeye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip fünye ile poşeti patlattı. Poşetten çöp çıktı. Bu sırada şerit arkasında toplanan kalabalık cep telefonlarıyla polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.


Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı
Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı
Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı
Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı
Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı
Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:51:52. #1.15#
title