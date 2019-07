Mişmiş Park Fuar Alanında Uğur Arslan'ın sunduğu programın üçüncü gününde ilk olarak, mahalli sanatçılar sahne aldı. Daha sonra sanatçı Aydın Aydın 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek ve farkındalık oluşturmak için sahneye, geri dönüşüm malzemeleri ile kombine edilmiş bir kıyafet ile çıktı.Sanatçı Aydın Aydın, Güneşin Altın Yumurtası için bestelediği türküyü sahnede okuyarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkürlerini iletti.

Sanatçı Aydın'ın daha sonra seslendirdiği birbirinden güzel eserlere Malatyalılar eşlik etti. Konser sonrası sanatçı Aydın, çocuklara sahnede kayısı hediye etti.

Malatya'da Funda Arar Rüzgârı Esti

Üçüncü gün konserlerinin final bölümünde, Malatyalıların merakla ve heyecanla beklediği ünlü sanatçı Funda Arar sahne aldı. Sanatçı Uğur Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Sinema sanatçısı Oktay Kaynarca'yı sahneye davet etti.

Gürkan: Festivalimizi 'Güneşin Altın Yumurtası' teması ile yeniden bütün Malatyalılar ile coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan;"Değerli hemşerilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. On binler bu sahayı doldurmuş, Funda Arar konserini heyecanla beklediler ve buluştular. Bizim kayısı festivalimiz biliyorsunuz 1970'li yıllarda başladı. Zaman zaman kesintiye uğramasına rağmen, 2013 yılına kadar devam edildi. Ondan sonra uzun bir süre ara verildi ve 6 yıldan sonra tekrar bu yıl kayısı festivalini 'Güneşin Altın Yumurtası' teması ile yeniden bütün Malatyalılar ile coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz" dedi.

Başkan Gürkan, "16 Temmuz'da Malatyalılar bir tavır sergilediler. On binlerce insan her görüşte, her düşüncede, her fikirdeki insan, o şehrin eşsiz ahengine uyarak, hep birlikte Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için el ele, gönül gönüle verdiler. Burada da bu birlikteliği görüyorum" şeklinde konuştu.

Bu festivalde belediye bütçesinden 25 kuruş çıkmayacak dediklerini dile getiren Başkan Gürkan, "Bu akşam ki sponsorumuz olan değerli hemşerim Mustafa İlbak'a ben telefon ettiğimde, "Başım Üstüne" dedi. Bundan 9 yıl öncede 2010 yılında Battalgazi Belediye Başkanı iken aradığımda da "Başım Üstüne" demişti. O zamanda Funda Arar ile Kubat'ı Battalgazi ve Malatya ile buluşturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de tüm Malatyalılar ile buluşturdu.

'Güneşin Altın Yumurtası' Kayısı Festivali için sinema sanatçısı Oktay Kaynarca'yı da davet etmiştim. Kendisi tatilde olmalarına rağmen bizleri kırmayıp geldikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan, konuşmasının ardından Ünlü Sanatçı Funda Arar'a kayısı hediye etti.

