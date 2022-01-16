Funda Arar "Şık olmak önemli"

Gecenin ilk bölümünde dillere dolanan şarkılarını Yeni Gazino'yu dolduran müzikseverler birlikte hep bir ağızdan söyleyen Sakiler, adeta kulakların pasını sildi. Sakiler'in ardından sahne alan Funda Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleri özelinde siz sahne kıyafeti seçerken nelere dikkat ediyorsunuz sorusunu, "Ben sahnede sadece şık olmaya özen gösteriyorum. Elbisenin rengi, aksesuarı, ayakkabısı, saçı makyajı hepsini bir bütün olarak görüyorum. Sahnede güzel görünmek çok önemli" diyerek yanıtladı.

Daha önce konuk olarak oyunculuk deneyimleriniz oldu. Yeni bir teklif gelse düşünür müsünüz? sorusuna ise "Komedi filminde yer almayı isterim. Müzik, konserler hepsi harika ama ters köşe yaparak bir komedi filminde olmayı çok isterim" dedi. Sahneye Özgür Masur imzalı altın rengi elbiseyle çıkan ve kusursuz güzelliğiyle hayranlarından büyük beğeni alan Funda Arar, 2 saat sahnede kaldığı programını alkışlar eşliğinde noktaladı.