Birçok popüler yapımın aranan ismi olan Fulya Zenginer, oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 'İki Aile', 'Doktorlar', 'Küçük Kadınlar', 'Benim İçin Üzülme', 'Seni Kimler Aldı', 'Ölümüne Aşk' gibi sevilen dizilerde rol alan Zenginer, hayranlarını üzdü. Peki, Fulya Zenginer oyunculuğu neden bıraktı?

FULYA ZENGİNER OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTI?

Fulya Zenginer, son dönemde dikkat çeken bir açıklama yaptı ve oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

Zenginer, "Ekrana dönme şansınız olursa, geri döner misiniz?" sorusuna ise, "Dönmem. Ancak Milan bana, 'Anne bir şeyde oyna, seni izlemek istiyorum' derse belki dönerim" şeklinde cevap verdi.

Fulya Zenginer oyunculuğu bırakma sebebini ise henüz açıklamadı.

FULYA ZENGİNER KİMDİR?

Sosyal medya üzerinden içerik üretip fenomen haline gelen ünlü isim, paylaşımları kadar aile hayatıyla da ilgi çekti. 2019 yılında sanatçı Kuntay Evren ile nikah masasına oturan Zenginer, 2022'nin Mayıs ayında da oğlu Milan'ı kucağına almıştı.