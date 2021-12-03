Fulya nerede? Fulya ile Umudun Olsun Fulya neden yok? Fulya Öztürk neden yok, programdan ayrıldı mı?

Fulya nerede? Fulya İle Umudun Olsun Fulya neden yok? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fulya İle Umudun Olsun, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır.

FULYA İLE UMUDUN OLSUN

Fulya ile Umudun Olsun, 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Fulya Öztürk'ün sunumuyla hafta içi her gün FOX'ta yayımlanan bir televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır.

FULYA ÖZTÜRK NEREDE?

Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk, hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor. Öztürk'ün programda yer almaması nedeniyle bugün Esra Ezmeci sunuyor. Ezmeci, Fulya Öztürk'ün rahatsızlandığını belirtti.

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