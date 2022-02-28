Fulya Kalfa kimdir? CNN Türk sunucusu Fulya Kalfa kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

Fulya Kalfa kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8, Habertürk, CNN Türk gibi kanallarda yer alan Fulya Kalfa kaç yaşında, nereli?

FULYA KALFA KİMDİR?

Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini özel bir lisede tamamladktan sonra, Bilkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Fulya Kalfa'nın medya dünyasında ilk çalışmaları ise 2005 yılında tv8'de Erkan Tan ile Başkent'ten programında başladı. Ankara'da pek çok programda yapımcılık, editörlük ve yönetmenlik yaptı. Siyasetten sanata, hayatın içinden insana dokunan her konuda yüzlerce programın yapımına ve yönetimine katkıda bulundu. Daha sonra televizyonculuk hayatına İstanbul'da yön verme kararı aldı. tv8'de çok sayıda müzik-eğlence ve life-style programın yapımında çalıştı, yönetmenliğini yaptı. Onlarca programa imza attıktan sonra buradaki çalışma hayatını noktaladı.

Aldığı eğitimlerini, deneyimlerini ve çok sevdiği sporu ekran önünden izleyicilerle paylaşmayı isteyince; Spor spikeri ve sunucusu oldu. Spor Sayfası, Orta Saha ve Transfer Dosyası isimli programlarının içeriklerini hem kendi hazırladı hem sundu hem de yorumlarda bulundu. Bu arada en büyük tutkularından olan yazmayı da ihmal etmedi ve sporla ilgili yazılarını kendine ayrılan köşede okuyucularına ulaştırdı.

Tekrar haberciliğe dönerek ekran yolculuğuna Habertürk TV'de devam etti. Gece bültenlerinin yanı sıra farklı saatlerde haberler kuşaklarını sundu. Kalfa, Habertürk TV'de Ana Haber bültenlerinin de spikerliğini üstlendi.

Habercilik kariyerine CNN TÜRK ekranında devam eden Fulya Kalfa, Günün Sonu programıyla uzun süre izleyicileriyle buluştu. Kalfa şimdi CNN TÜRK Ana Haber bülteninin sunuculuğunu yapıyor. 24 saatte yaşananlar, güne damga vuran haberler, hayata insana dokunan olaylar, Ana Haber bülteninde hafta içi her akşam yayınlanıyor.

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