Kebriye Koç kimdir sorusu merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekorlarıyla adeta Türkiye'nin severek izlediği Fulya ile Umudun Olsun programında çalışan Kebriye Koç hayatı merak konusu oldu. Peki, Fulya ile Umudun Olsun Kebriye kim? Kebriye Koç kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KEBRİYE KOÇ KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllar yapımcılık görevini üstlenen Kebriye Koç yani Kebriye Hanım, geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'dan muhabirler Gizem Gündoğdu, Tuğçe Kocaman ve haber koordinatörü Gökhan Bektaş ile birlikte sessiz sedasız ayrıldı.

İşlenen konular ile ilgili detayları Müge Anlı'ya ulaştıran Kebriye Koç'un programdan neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Kebriye Koç'un programın sonunda adının yazmaması da Kebriye Koç'un programdan ayrıldığını kanıtlamış oldu. Müge Anlı'dan bu ayrılığa ilişkin bir açıklama gelmezken, Kebriye Koç'un ayrılması nedeniyle ekibininde beraberinde ayrıldığı düşünülüyor.

Kebriye Koç, şu anda Fulya ile Umudun Olsun programının içerik sorumlusudur.

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