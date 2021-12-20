Birçoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi anime olarak görülen Fullmetal Alchemist için mobil oyun geliyor. Square Enix, yeni bir Fullmetal Alchemist oyununun mobil cihazlar için yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu. Açıkcası Fullmetal Alchemist mobil oyunu haberi bizi oldukça sevindirdi.

Yeni Fullmetal Alchemist Oyunuyla İlgili Son Haberler

Fullmetal Alchemist anime dizisinin dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunmaktadır. Benim de favori anime dizilerim arasında yer almaktadır. Daha önce iki defa anime dizi ve bir defa sinema filmi çekilen Manga bu defa mobil oyun olarak gelecek. Manga olarak yayınlanmasının üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Fullmetal Alchemist halen bir numara. Defalarca oyunu yapılmasına rağmen bunlar Japonya dışına çıkamadılar. Daha çok Japonya merkezli yayınlanıp o bölgede kaldılar.

Square Enix, yeni yayınladığı video ile ise adeta serinin hayranlarını ikiye böldü. Bir grup Fullmetal Alchemist'in mobil oyunu için mutluyken diğer grup pek de öyle görünmüyor. Buna karşı çıkanlar ise mobil yerine tam donanımlı bir konsol oyunun yapılması gerektiğini savunuyorlar. Fan tartışmalarını bir kenara bırakacak olursak yayınlanan fragman nefes kesici. Oyunda kullanılan grafikler üst düzey olmakla birlikte oyun içerisinde dizide geçen bazı sahneler de yer alıyor.

Fullmetal Alchemist Mobil Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Fullmetal Alchemist Mobil Oyunu Geliyor

Edward ve Alphonse Elric kardeşlerin maceraları 20 yıldır devam ediyor. 3D olarak oluşturulmuş ortamlarda çeşitli düşmanlarla karşılaştığınız ve görev mantığıyla ilerleyecek olan oyun Naruto: Ultimate Ninja gibi bir oynanışa sahip. Sonuç olarak oyun ilk olarak Japonya'da çıkacak ve daha sonrasında da gelen tepkilere göre global pazara sunulacak.

Square Enix, Fullmetal Alchemist'in mobil oyununun 2022'nin yaz aylarında yayınlanacağını duyurdu.

Peki siz bu oyun için heyecanlı mısınız?

Fullmetal Alchemist Hayranlarına Müjde; FMA Mobil Oyunu yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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