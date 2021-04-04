Fulin kralını arıyor

Söylediği parçalarla adından söz ettiren Fulin, saç rengini sarı yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj alan şarkıcı, fotoğrafın altına yazdığı yazıyla, dikkat çekti. İşte detaylar

Söylediği eserlerin yanı sıra paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Fulin, imaj değiştirdi. Saçını sarıya boyatan şarkıcı, yeni halini Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj alan Fulin, "Peki kim benim kralım?" diye yazarak, prenses emojisi koydu. Şarkıcıya sevenleri, "Yeni saç rengin harika olmuş" ve "Kız ne yapsa yakışıyor" mesajlarını gönderdi. Neredeyse her gün spor yapan Fulin'in fitliği ve güzelliği dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin