Fulin kapanmayı verimli geçiriyor

Söylediği şarkılarla adından söz ettiren Fulin, pandemi dönemini verimli geçiren ünlüler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Fulin, 17 günlük tam kapanma sürecini verimli geçiriyor. Şarkıcı, bu dönemde kitap okuyup, eser kaleme alıyor. Söylediği parçalarla adından söz ettiren Fulin, evinin bahçesinde hem güneşleniyor hem de önümüzdeki haftalarda çıkaracağı yeni eserlerini besteliyor. Çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan şarkıcıya takipçileri, "10 parmağında 10 marifet" mesajını gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin