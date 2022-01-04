Fulin'den olay poz

Sesiyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fulin, yine olay bir paylaşıma imza attı. Şarkıcı, kendisine gelen kırmızı ve siyah gülleri Instagram'dan yayınladı. Fulin, çiçekleri vücudunu kapatacak şekilde, yayınlaması ise olay yarattı. Çıplak vücudunu bu şekilde kapatan Fulin'e yorum yağdı. 26 Aralık doğum günü olan Fulin'e çiçeklerin kimin gönderdiği ise merak konusu oldu. Fulin, daha öncede yayınladığı karelerle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ayrıca Fulin'in yeni şarkısı da kısa bir süre sonra müzikseverlerle buluşacağı öğrenildi.

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