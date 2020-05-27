Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
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Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

Uzun zamandır göğüs kanseri tedavisi gören Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Planlanandan daha erken bir günde ameliyata alınan Uras, Instagram hesabından paylaştığı videoyla takipçilerinden dua istedi.

27.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:19

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Ameliyat kıyafetleriyle video çeken Uras, "Bu seneki bayram kıyafetlerimde bunlar oldu" diyerek sevenlerini duygulandırdı.

"ÇOK AĞRIM VAR"

Uras, çektiği videoda şunları söyledi:"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
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