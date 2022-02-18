Fukuşima Nükleer Santrali'nin 1.25 milyon tonluk suyunu doğaya salma planı incelendi

Japonya'nın depremde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ni soğutmak için kullanılan 1.25 milyon ton suyun denize salınması planı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından incelendi. Uzmanlardan oluşan ekip, santralden su örnekleri topladı ve ayrıntılı teknik verileri inceledi.

Japonya'da 2011 yılının Mart ayında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yarattığı büyük bir tsunamiyle zarar gören santraldeki, kısmen erimiş nükleer yakıtı soğutmak için kullanılan 1.25 milyon ton suyun temizlenerek okyanusa bırakılması planı, IAEA'nın uzmanları tarafından incelendi. 11 Şubat'ta Japonya'ya giden 11 kişilik ekip, su örnekleri topladı ve ayrıntılı teknik verileri derleyerek görevini bugün tamamladı. IAEA konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, gelecek 2 ay içinde uzmanların incelemesinden oluşan ayrıntılı bir raporun kamuyla paylaşacağını belirtildi.

Tankların neredeyse dolması sebebiyle temizlenen suyun kademeli olarak okyanusa bırakılması için Japonya tarafından oluşturulan plan 2021 yılında IAEA'ya sunulmuştu. IAEA Görev Gücü, Japonya'nın Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) ile görüşmek için Mart 2022'nin sonuna doğru ayrı bir ziyaret daha gerçekleştirecek.

Demirören Haber Ajansı - Dünya