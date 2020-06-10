Fuhuş için yer teminine gözaltı
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Fuhuş için yer teminine gözaltı

Samsun'da bir kişi fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak suçundan gözaltına alındı.

Fuhuş için yer teminine gözaltı
10.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:13

Samsun'da bir kişi fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da, T.A. adlı kadını erkeklere para karşılığı ayarladığı iddia edilen S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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