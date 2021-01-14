Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu

14.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:36

İstanbul'da iki arkadaş para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için iki aracı buldu. Aracıların ayarladığı kadınlarla otelde buluşan arkadaşların odası gece yarısı aynı şahıslar tarafından basıldı. İki arkadaşı döven aracılar, odadaki paraları ve telefonları da alarak otelden ayrıldı.

İstanbul Fatih'te yaşanan olayda 24 yaşındaki Muhammed Milad H. ile 25 yaşındaki Muhammed R. para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için fuhşa aracılık eden D.H ve E.A'dan yardım istedi.

FUHUŞ BİTİNCE ODAYI BASTILAR

Aracılar ile 18 Temmuz tarihinde buluşan iki arkadaş fuhuş konusunda anlaştı. Aynı gün saat 23.00 sıralarında kendileri için ayarlanan apart otele giden iki arkadaş gelen kadınlarla cinsel ilişkiye girdi. Kadınlar odadan çıkınca gece 02.00'de oda fuhşa aracılık eden iki kişi tarafından basıldı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA PARALARINI ALDILAR

İki arkadaşı darp eden şüpheliler sonrasında da arkadaşların telefonlarını ve 870 lira parasını alarak odadan kaçtılar.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından soluğu poliste alan iki arkadaş kendilerini darp eden ve paralarını alan şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından hızla soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yerlerini tespit ederek operasyon düzenledi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan D.H ve E.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı önceki günlerde tamamlayan savcılık şüpheliler hakkında "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından 21 yıl 6 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu
Haber Yorumları (3)
MURTİ: İYİ ETMİŞLERR
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
ARACI NE DEMEK: Ne ara ''aracı'' oldu aracı ne demek?? teessüflerimi iletiyorum resmen ''ARACILAR'' diyerek hakeret etmişşiniz. Ne o öyle aracıymış!!!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MAN: erkeğe şiddete hayır
Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Cansu Dere Demet Şener Demet Akalın
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Instagram Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:42:15. #1.14#
title