Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu

İstanbul'da iki arkadaş para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için iki aracı buldu. Aracıların ayarladığı kadınlarla otelde buluşan arkadaşların odası gece yarısı aynı şahıslar tarafından basıldı. İki arkadaşı döven aracılar, odadaki paraları ve telefonları da alarak otelden ayrıldı.

İstanbul Fatih'te yaşanan olayda 24 yaşındaki Muhammed Milad H. ile 25 yaşındaki Muhammed R. para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için fuhşa aracılık eden D.H ve E.A'dan yardım istedi.

FUHUŞ BİTİNCE ODAYI BASTILAR

Aracılar ile 18 Temmuz tarihinde buluşan iki arkadaş fuhuş konusunda anlaştı. Aynı gün saat 23.00 sıralarında kendileri için ayarlanan apart otele giden iki arkadaş gelen kadınlarla cinsel ilişkiye girdi. Kadınlar odadan çıkınca gece 02.00'de oda fuhşa aracılık eden iki kişi tarafından basıldı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA PARALARINI ALDILAR

İki arkadaşı darp eden şüpheliler sonrasında da arkadaşların telefonlarını ve 870 lira parasını alarak odadan kaçtılar.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından soluğu poliste alan iki arkadaş kendilerini darp eden ve paralarını alan şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından hızla soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yerlerini tespit ederek operasyon düzenledi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan D.H ve E.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı önceki günlerde tamamlayan savcılık şüpheliler hakkında "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından 21 yıl 6 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.