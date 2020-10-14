Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi
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Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi

14.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:33
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi

Bursa'da 30 yaşındaki Nazan Kırkgözü, boş arazide tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 55 yaşındaki Yusuf Mıcık, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Mıcık verdiği ifadede, Kırkgöz ile fuhuş için anlaştığını söylemişti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yusuf Mıcık, iddiasına göre Nazan Kırkgöz ile fuhuş için anlaştı. İkili, Mıcık'a ait otomobille boş araziye gitti. Yine Mıcık'ın iddiasına göre, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söylediği Nazan Kırkgöz, otomobildeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'a ateş etti. Karnından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Mıcık otomobile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Nazan Kırkgöz'ün cansız bedenini buldu. Evinde yakalanan Yusuf Mıcık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği tutuklu sanık Yusuf Mıcık, son sözünde, "Kaza sonucu oldu. Nazan'ı öldürmek istemedim. Üzgünüm, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Yusuf Mıcık'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla indirdi.

NE OLMUŞTU?

Altınova Mahallesi Taraklı Sokağı'nda, 19 Haziran 2019'da silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlenmiş, bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüpheli Yusuf Mıcık yakalanmıştı.

Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN

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Haber Yorumları (2)
KURSAT: Adalete bak 15 yil niye muebbet degil o kadincagiz isteyerekmi fuhus yapiyor gariban iste yaptiran Kapitalist duzenin kurbani
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FUHUŞUN SONU BUDUR: FUHUŞ YAPAN TÜM KADINLAR ACİLEN TUTUKLANMALIDIR FUHUŞ SUÇ OLARAK ANAYASAYA GİRMELİ YOKSA BU TERBİYESİZLİKLER YÜZÜNDEN TOPLUM AHLAKI İYİCE BOZULUCAK ÖZELLİKLE FUHUŞ YAPAN KADINLAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI İCAB EDERDİ LAKİN KİMSE ÖNEMSEMİYOR SONUÇ ADAMLAR KATİL OLUYOR HAYAT KADININDAN NE BEKLİCEN HEP ADAMIN BAŞINA BELA OLUR
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