Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş
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Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

13.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:04

Adana'da 3 aylık takip sonunda yapılan fuhuş operasyonunda 5'i kadın 14 şahıs yakalandı. Bir kadının, geceliği 4 bin liraya fuhuş yaptığı ve beğenmediği erkeklerle görüşmediği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak" suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

3 AYDIR TAKİP EDİLİYORLARDI

Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği 14 zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 ay yapılan takip sonucunda zanlılara bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5'i kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

BİR GECE İÇİN 4 BİN LİRA ALIYORMUŞ

Bu arada, operasyon kapsamında rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü. Zanlı kadının fuhşu kendi beğendiği şahıslarla yaptığı herkesle para karşılığı fuhuş yapmadığı, gece için 4 bin lira aldığı iddia edildi.

Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

ANLAŞMAZLIK YAŞADIKLARINI DARBETMİŞLER

Fuhuş şebekesinin parada anlaşamadığı vatandaşları ise darbettiği iddia edildi. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bazı zanlıların virüsten korunmak için ağızını ve burnunu kapatan maskenin yanı sıra tanınmamak için gözünü kapatan ikinci maske taktığı görüldü.

Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
HARPUTLU: Param yok lütfen ucundan gösterin korkma canını yakmam
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ODTÜ İNŞAAT: Bir günde paraya bak arkadaş
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GÜZEL: 4 BİN AYDA 10 KERE VERSE 40 BİN TEMİZ. VERGİ YOK OYSA BİZİ DE GİBİYOLAR BİZ VERGİ VERİYORUZ. .
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