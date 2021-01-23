Birlikte olma bahanesiyle kandırdığı erkekleri dolandıran kadının suç dosyası kabarık çıktı

Adana'da dinlenme parkında farklı zamanlarda fuhuş bahanesiyle 7 kişinin 5 bin 820 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen Cansu Ö. polis ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan 20 kaydı ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö. tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda bir kadın, farklı zamanlarda parka gelen 7 erkeği birlikte olma bahanesiyle kandırıp, toplam 5 bin 820 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı.

KANDIRDIĞI ERKEKLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Cansu Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla Cansu Ö'yü yakalayıp gözaltına aldı.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

Emniyete götürülen Cansu Ö.'nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi. Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR