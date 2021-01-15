FUGO Yer Hizmetleri ve Maltepe Üniversitesi'nden iş birliği
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FUGO Yer Hizmetleri ve Maltepe Üniversitesi'nden iş birliği

15.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:42
FUGO Yer Hizmetleri ve Maltepe Üniversitesi'nden iş birliği

2021'in başlarında hizmete giren FUGO Yer Hizmetleri, eğitim hizmetlerinde tercihini Maltepe Üniversitesi'nden yana kullandı.

2021'in başlarında hizmete giren FUGO Yer Hizmetleri,  eğitim hizmetlerinde tercihini Maltepe Üniversitesi'nden yana kullandı. Üniversitenin akademisyenler, şirketi güvenli ve tehlikeler maddeler alanında eğitim verdi.

FUGO Yer Hizmetleri, Güvenlik ve Tehlikeli Maddeler alanlarındaki eğitimlerini, Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle ve MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programının uluslararası ve ulusal otoriteler tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerinden aldı. Maltepe Üniversitesi ile 2020'nin temmuz atında eğitim sözleşmesini imzalayan şirket, personeli için 19 farklı konuda 496 sertifika eğitimi alarak hizmet öncesi hazırlıklarını tamamladı. 

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "MYO Sivil Hava Ulaştırma Programı verdiği eğitim ve hizmetlerle sivil havacılık sektörünün zirve firmalarının aranan markası olduk. Havacılık sektöründe üst düzey deneyimli akademisyenlerimiz ve olanaklarımızla havacılık yer hizmetleri alanında Türkiye'nin en nitelikli markalarından biri olma yolculuğunu sürdürüyoruz" denildi.


FUGO Yer Hizmetleri ve Maltepe Üniversitesi'nden iş birliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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